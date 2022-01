Lose Fensterflügel, tief herabhängende Äste und Bauteile, die drohen, umzustürzen: In der Zentrale der Feuerwehr gehen in Wien am Montag zahlreiche Notrufe ein. "Um 14 Uhr hatten wir bereits 60 Einsätze", sagt ein Feuerwehrsprecher im Gespräch mit dem KURIER.

Die Unwetterzentrale warnt angesichts des starken Winds, man solle in den kommenden Stunden nicht spazieren gehen.