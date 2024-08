Studie: Wien macht Urlaub in den eigenen vier Wänden

Der Trend also ganz klar: Statt Urlaub am Meer gibt es eine „Staycation“ in der Heimat. Was das heißt? „Die eigenen vier Wände sind das beliebteste Feriendomizil der Wiener“, sagt Markus Grießler , WKW-Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Das liege unter anderem daran, dass Wien nicht nur für Touristen, sondern auch für die Bevölkerung viel zu bieten habe. Urbanes Lebensgefühl sei leicht kombinierbar mit Zeit im Grünen.

Vielseitiges Angebot

Die Studie „Summer in the City 2024“ hat deshalb auch abgefragt, was die Wienerinnen und Wiener während der Sommermonate in der Stadt unternehmen. Freunde und Familie zu treffen, steht für knapp zwei Drittel (65 Prozent) an. Jede zweite Person (52 Prozent) gibt „Essen und Kulinarik“ als Freizeitaktivität an. Auch die Natur wird gerne genutzt: So verbringen 46 Prozent ihre Zeit in Parks und Gärten der Stadt oder unternehmen Wanderungen (43 Prozent). Beliebte Zeitvertreibe sind auch Heurigen-, Schanigarten oder Freibadbesuche.