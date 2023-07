Studie: Deutsch, Arbeit und Toleranz als Schlüssel zur Integration

Die Wienerinnen und Wiener beurteilen das Zusammenleben mit zugewanderten Personen großteils positiv, freuen sich über Migranten im Geschäftsleben oder am Arbeitsmarkt - finden aber auch, dass es nun genug ist. Konkret sind 53 Prozent laut einer von der Stadt beauftragten SORA-Studie der Meinung, dass es in Wien zu viel Zuwanderung gibt. Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) sieht etwa Bedarf bei Deutschkursen. Er nimmt auch den Bund bzw. die ÖVP in die Pflicht.

Man habe die Umfrage in Auftrag gegeben, um evidenzbasiert handeln zu können, betonte der Ressortchef bei der gemeinsam mit Studienautor Christian Glantschnigg durchgeführten Präsentation am Dienstag. Die Ergebnisse beurteilte er als "sehr spannend". Eindeutig habe sich gezeigt, dass die Akzeptanz immer höher werde, je direkter der Kontakt zu Personen mit Migrationshintergrund sei. Denn auch wenn die Stimmungslage zu Migration insgesamt kritisch ist, werde das Zusammenleben in der Nachbarschaft sehr positiv beurteilt.

