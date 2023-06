Michael Tojner: „Wir brauchen klare, harte Regeln für die Migration“

Wen brauchen wir?

Qualifiziertes Personal für sehr viele Bereiche. Wir haben zudem tolle Universitäten, die sehr preiswert sind. Es ist nicht einzusehen, dass die Leute, die hier studieren, nicht im Land bleiben.

Warum zieht Österreich als Arbeitsland kaum an?

Weil es mittlerweile international einen harten Wettbewerb um die klügsten Köpfe gibt. Da muss man aktiv den Standort Österreich bewerben. Es ist aber leider auch bekannt, dass es bei uns eine ausländerfeindliche Stimmung gibt. Ich glaube: die, die wir brauchen, sollen eine schnelle Genehmigung bekommen.

Auch fürs Studium, eventuell sogar mit einem Darlehen, aber dann mit Bleibevereinbarung. Denken wir zurück: Ohne Zuwanderer in der Vergangenheit, aus Ex-Jugoslawien oder der Türkei, hätten wir den Wirtschaftsaufschwung in den vergangenen Jahrzehnten so nicht geschafft.

In welchen Ländern liegen die Potenziale?

In unseren Nachbarländern, im Osten, der Ukraine, weil hier ein ähnlicher Kulturkreis ein Vorteil für die Integration ist.

