Student wurde wegen arabischer SMS Terrorverdächtiger

Hasan Dewachi wird Flug EZY5352 von Wien-Schwechat nach London-Gatwick am 26. März nie vergessen – obwohl er gar nicht mitgeflogen ist. Der 32-jährige Master-Student der Biochemie wurde kurz vor dem Start nämlich von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug gezerrt und von der Polizei stundenlang verhört. Ohne sein konfisziertes Smartphone durfte er schließlich die Heimreise antreten – und zwar auf eigene Kosten.

Dabei will der gebürtige Iraker nichts anderes getan haben, als seiner Frau per SMS mitzuteilen, wann er in London ankommen wird. Seine Sitznachbarin glaubte allerdings, in der arabisch verfassten Textnachricht einen Bezug zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ erkannt zu haben und schlug Alarm. Dewachi fühlt sich rassistisch diskriminiert und erwägt jetzt rechtliche Schritte gegen die Republik Österreich.