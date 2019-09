Streit um Gastpatienten: Wien legt sich mit Niederösterreich an

Von einer „zunehmenden Schieflage in manchen Fächern“ spricht auch Michael Binder, Medizinischer Direktor des KAV. Laut dem Spitalsträger sei sie gerade in der Augenheilkunde besonders stark ausgeprägt, hier sei der Anteil der Gastpatienten in den vergangenen Jahren auch deutlicher als in anderen Fächern angestiegen. Dabei gehe es meist um eher einfachere Eingriffe, die genauso gut in Spitälern außerhalb Wiens durchgeführt werden könnten. „Aber die Patienten kommen trotzdem nach Wien, weil der Ruf unserer Spitäler sehr gut ist“, so eine KAV-Sprecherin. Knapp die Hälfte der Katarakt-Patienten stamme nicht aus Wien.

Zuletzt schlug auch die AKH-Direktion Alarm, weil die dortige Onkologie-Tagesklinik aufgrund der wachsenden Zahl von Gastpatienten völlig überlastet ist. Patienten werden deshalb darauf hingewiesen, dass sie ihre Behandlung auch in ihrem Heimat-Bundesland erhalten könnten. In anderen Fächern versucht man ihnen seitens des KAV nahezubringen, wenigstens die Nachbehandlung wohnortnahe durchführen zu lassen.

Zwar würden auch Wiener Patienten nach NÖ transferiert, dies betreffe aber nur akute Fälle, etwa in der Intensivmedizin oder der Neonatologie, heißt es im KAV.

Im Nachbar-Bundesland lässt man die Kritik nicht gelten: „Wir bemerken bei onkologischen Behandlungen nur eine moderate Steigerung bei Patienten aus NÖ, die in Wien behandelt werden. Und im stationären Bereich sogar eine leichten Rückgang“, sagt Markus Klamminger, Medizinischer Geschäftsführer der Landeskliniken-Holding. „Faktum ist: In NÖ werden alle modernen Krebstherapien durchgeführt.“ Doch jeder Patient habe das Recht auf freie Arztwahl und entscheide – oft mit seinem Arzt – über den Behandlungsort. Wegen wachsender Patientenzahlen habe man zudem eine dislozierte Augen-Klinik am LK Gmünd eingerichtet.