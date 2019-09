Wiener Spitäler: Die schwere Last der Gastpatienten

Damit konfrontiert, bestätigt die nö. Landeskliniken Holding, dass vermehrt Patienten aus NÖ in Wiens Spitälern abgelehnt werden. Diese hätten aber keinen Nachteil, da in Niederösterreich alle modernen Krebstherapien durchgeführt werden. Gleichzeitig wird betont, dass es in Österreich das Recht der freien Arztwahl gibt. Demnach würden Patienten oft freiwillig nach Wien pendeln oder deren behandelnde Ärzte Wiener Standorte empfehlen. Niederösterreichs Kliniken würden zudem auch Leistungen für Wiener Patienten übernehmen.

Schon vor Monaten hatte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) angekündigt, die Versorgung von Gastpatienten in Wien genau zu durchleuchten. Zwar gebe es im Finanzausgleich eine Vereinbarung bezüglich Mehrleistungen, „aber in bestimmten Bereichen haben wir das Gefühl, dass wir weit über der Abmachung liegen“, so der Stadtrat im Jänner.

Angesichts der Situation am AKH fordert Hacker nun von der nächsten Regierung eine Neuordnung der Finanzierung des Gesundheitswesens. „Sie darf nicht an den Bundesländer-Grenzen halt machen, sondern muss gemeinsam gelöst werden.“

Hacker weiter: „Ich kann nicht verlangen, dass meine Mitarbeiter im Gesundheitssystem ständig am Limit arbeiten und die Wiener lange Wartezeiten auf ihre Behandlungen in Kauf nehmen müssen. Wir sind in Wien für Versorgungskapazitäten ausgelegt, die nicht mehr der Realität entsprechen.“