Streit um Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit verletzter Polizistin

Am Dienstagabend verständigte ein 35-Jähriger die Polizei, weil ein Mann in der Reindorfgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus alkoholisiert mit einem Pkw fahren wollte.

Der 55-jährige Österreicher verhielt sich äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Er soll den 35-jährigen Mann bedroht haben, ebenso wie die Polizisten. Bei der Festnahme trat er einer Beamtin gegen ihr Knie. Dadurch wurde sie verletzt und konnte nach einer Behandlung im Spital ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Vor Ort wurde dem Mann 1,98 Promille Alkohol im Blut gemessen.

