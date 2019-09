Streit in Wien eskalierte: Drei Messerstiche

Zu einem brutalen Kampf kam es am späten Freitagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt. Ein 61-jähriger und 40-jähriger Mann gerieten im Vorfeld aus bisher unbekannter Ursache in einen Streit.

Dieser eskalierte derart, dass der Jüngere seinem Gegner in der Privatwohnung in der Wehlistraße mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben soll. Der 61-jährige Mann dürfte daraufhin zu einem Messer gegriffen und drei Mal zugestochen haben.

Keine Lebensgefahr

Der 40-Jährige erlitt dadurch Verletzungen an Hand und Schulter, er konnte aber noch selbstständig die Polizei alarmieren.

Der Angreifer konnte noch in der Wohnung festgenommen werden, sein Opfer wurde in ein Spital gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.