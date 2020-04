Streit in WG eskaliert: Polizist attackiert

Bei einem Streit unter Bewohnern einer Wohngemeinschaft in der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf hat ein Beteiligter am Freitag in der Nacht mehrmals versucht, auf einen Polizisten einzuschlagen. Der 31-jährige slowakische Staatsbürger wurde festgenommen.

Auslöser unklar

Die Ursache für den Streit war laut Polizei nicht bekannt. Der 31-Jährige soll aber laut Aussendung gemeinsam mit einem 44-jährigen Nigerianer einen Mitbewohner attackiert haben. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme versuchte der Slowake dann mehrmals, den Polizisten zu schlagen. Der Beamte wurde durch die Attacken nicht verletzt und konnte weiter seinen Dienst versehen.