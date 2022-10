Streit in Lokal eskalierte: Kontrahent mit Steakmesser verletzt

Ein handfester Streit zwischen zwei Bekannten ist am Donnerstagabend in einem Lokal in Wien-Donaustadt eskaliert. Zu später Stunde soll dabei ein 47-Jähriger seinen 32-jährigen Begleiter mit einem Steakmesser im Bereich der Schulter verletzt haben. Polizisten trennten die Kontrahenten, beide Serben wurden von der Rettung versorgt und in ein Spital gebracht.

Alkovortests ergaben laut Polizeibericht bei dem 47-Jährigen, der nach der ärztlichen Behandlung festgenommen wurde, einen Messwert von 0,52 Promille und bei dem 32-Jährigen von 0,4 Promille. Letzterer bekam eine Anzeige auf freiem Fuß.

Polizisten attackiert

Wegen einer Rauferei rückte die Polizei auch in der Nacht auf Freitag in der Innenstadt aus. Im Bereich eines Lokals waren Personen gegen 0.45 Uhr aneinander geraten. Ein 35-jähriger Österreicher wollte sich während der Amtshandlung partout nicht beruhigen. Er attackierte einen Polizisten und wurde unter massiver Gegenwehr festgenommen. Die Rettung versorgte den Verdächtigen und zwei Beamte.

