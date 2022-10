17-Jähriger soll Mann mit Messer in den Rücken gestochen haben

In Hietzing musste die Polizei wegen eines Familienstreits, der eskaliert war, ausrücken. In einer Wohnung soll es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Ein 17-Jähriger steht unter Verdacht, einem Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben. Damit nicht genug: Andere Beteiligte sollen sich gegenseitig mit Faustschlägen attackiert haben. Die herbeigerufenen Beamten griffen ein und beendeten den Streit. Der 17-Jährige wurde festgenommen.

Freund mit Messer verletzt

In Simmering gab eine Zeugin bei der Polizei an, dass sie von einer Frau auf der Straße angesprochen worden sei. Sie gab an, dass sie ihren Freund in der Wohnung mit einem Messer verletzt habe. Anschließend sei die Frau wieder in ein Wohnhaus gelaufen. Polizisten stürmten die Wohnung und fanden dort die Frau, eine 39-jährige Slowakin und einen 45-jährigen Polen. Der Mann wies eine stark blutende Schnittverletzung am Oberschenkel auf. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Rangelei

Und in Favoriten sollen mehrere Männer aufeinander losgegangen sein. Dabei soll ein 22-Jähriger versucht haben, mit einem Messer auf zwei andere Männer einzustechen. Einer wurde dadurch leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde festgenommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: