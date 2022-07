Streit in Brigittenau eskalierte: Mann hat schwere Kopfverletzungen

In einem Park in der Treustraße in Wien-Brigittenau soll es zwischen zwei Bekannten zu einem Streit gekommen sein. Ein 31-Jähriger hat angeblich versucht, seinen Freund mit der Faust zu schlagen. Dieser soll den 31-Jährigen mit beiden Händen von sich weggestoßen haben, wodurch der 31-Jährige zu Sturz kam.

Er prallte mit der Schläfe gegen den Betonboden und wurde mit schweren Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

