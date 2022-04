Streit in Bankfoyer: Mann erlitt Schnittverletzungen am Hals

In einem Bankfoyer am Hernalser Elterleinplatz soll es am Mittwochabend zum Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem bis dato Unbekannten gekommen sein. Dieser entstand, weil der eine Mann dem anderen vorgeworfen haben soll, ihn angerempelt zu haben.

Als der 28-J√§hrige gemeinsam mit seiner Freundin die Bank verlassen hatte, soll ihn der Unbekannte mit einem scharfen Gegenstand von hinten am Hals geschnitten haben und anschlie√üend gefl√ľchtet sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen √ľbernommen. Der 28-J√§hrige wurde von der Berufsrettung Wien vor Ort versorgt und anschlie√üend in ein Spital gebracht.

