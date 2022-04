Festnahme: Drei Männer sollen E-Scooter gestohlen haben

Drei Männer mit einem E-Scooter wurden am Mittwochmittag von der Polizei auf der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus angehalten. Sie gaben an, den E-Scooter gefunden zu haben. Polizisten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse hatten allerdings gesehen, wie einer der drei ein aufgebrochenes Fahrradschloss in einem Mistkübel entsorgt hatte.

Zwischenzeitlich wollte der Besitzer des E-Scooters den Diebstahl anzeigen. Zu diesem Zeitpunkt war der E-Scooter bereits von den Beamten sichergestellt. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 16, 21 und 27 Jahren wurden festgenommen. Bei ihnen soll es sich um bulgarische Staatsangehöriger handeln.

