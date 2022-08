Streit eskalierte: 31-Jähriger griff Mann mit Schlagring an

Am helllichten Tag, gegen 16:20 Uhr am Dienstag, gingen die zwei jungen Männer in Wien-Ottakring im Kongresspark aufeinander los. Warum, ist noch völlig unklar, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Mit einem Schlagring habe der 31-jährige Österreicher auf sein Gegenüber aus Bosnien eingeschlagen, so die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten trennten die beiden Streithähne und nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest.

Beide Männer mussten außerdem noch vor Ort von der Rettung betreut werden: Der 22-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung ins Spital gebracht, sein Kontrahent lehnte trotz Verletzung am Finger eine Untersuchung im Krankenhaus ab.

