Störung bei U4 und U6

Geduld brauchen heute morgen jene, die mit der U4 bzw. der U6 die Haltestelle Längenfeldgasse passieren.

Wegen einer Betriebsstörung in der Station Längenfeldgasse sind die U4 und U6 in beiden Fahrtrichtungen an der Weiterfahrt gehindert.

Die Störung dauert laut Auskunft der Wiener Linien voraussichtlich bis 08:30 Uhr.