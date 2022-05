Stephansplatz abgesperrt: Verdächtige Tasche wird von Polizei untersucht

Großer Polizeieinsatz am Sonntagnachmittag am Stephansplatz in Wien. Der Bereich rund um den Stephansdom ist aktuell abgesperrt. Grund dafür ist laut der Wiener Polizei ein Koffer, der angeblich niemandem gehört. Man werde den Koffer öffnen, um herauszufinden, was sich darin befindet. Sollte nichts verdächtiges entdeckt werden, werde die Sperre wieder aufgehoben, so der Journaldienst der Polizei gegenüber dem KURIER.