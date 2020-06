Steiniger Weg für neue Ärzte-Gewerkschaft

Es ist ein Vorgang, der in der beschaulichen Welt der österreichischen Sozialpartnerschaft nicht gerade alltäglich ist: Weil sie sich von den etablierten Gewerkschaftern in den aktuellen Arbeitszeit- und Gehaltsverhandlungen mangelhaft vertreten fühlt, hat eine Gruppe von Spitalsärzten kurzerhand eine eigene Ärzte-Gewerkschaft namens Asklepios gegründet (der KURIER berichtete).

Initiator Gernot Rainer, Lungenspezialist am Wiener Otto-Wagner-Spital, kritisiert vor allem die mangelnde Transparenz in den jüngsten Verhandlungen für die Wiener Gemeindespitäler, die von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten geführt wurde. Sie, aber auch die Ärztekammer, sei zudem in dem Kampf um bessere Arbeitszeiten um Jahre zu spät aktiv geworden.

Die so Kritisierten bereiten der neuen Gewerkschaft erwartungsgemäß einen kühlen Empfang: "Die Neugründung einzelner Gruppierungen schwächt die Ärztefront", warnt Wiens Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in der ÄrzteWoche. Christian Meidlinger, Chef der Gemeinde-Gewerkschafter, spricht gar von einer "völlig absurden Idee".