Wo wir Wiener wohnen, wann wir heiraten, wie wir uns fortbewegen

Was macht Wien aus? Dass die Stadt wächst, viel Grünraum und sozialen Wohnbau bietet, ist hinlänglich bekannt. Das Statistikamt der Stadt gießt die Entwicklung Wiens alljährlich in Zahlen, die belegen, was man über die Stadt zu wissen glaubt.

Doch die Statistiker liefern dabei auch allerlei Wissenswertes und Überraschendes. Der KURIER hat hier eine Auswahl an Daten für Sie zusammengestellt. So leben in Wien etwa nicht nur mehr als zwei Millionen Menschen leben, sondern auch 58.000 Hunde, 99 Schweine und 22 Fledermausarten.

Doch wie stark wächst die Stadt, und aus welchen Nationen stammen die meisten Einwanderer?