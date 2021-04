Start für Corona-Demos: Massenpicknick im Schweizer Garten

Warnung vor Rechtsextremen

Im Vorfeld der Demonstration warnte auch die Israelitische Kultusgemeinschaft ihre Gemeindemitglieder am Samstag die Innenstadt zu meiden. An den Demos gegen die Corona-Maßnahmen nahmen in der Vergangenheit immer wieder Rechtsextreme und Anhänger von Verschwörungsideologien teil. Viele Teilnehmer hielten weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht ein. Es kam zu Anzeigen und Festnahmen.