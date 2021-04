Corona-Demos in Wien: Verkehrssperren erwartet

Heute, Samstag, könnte es in Wien wieder zu Verkehrssperren kommen. Der Grund sind Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Insgesamt wurden bei der Wiener Polizei 22 Demonstrationen angezeigt. Stand Freitagnachmittag wurden vier davon bereits im Vorfeld untersagt und eine zurückgewiesen. Bei drei Versammlungen prüft die Polizei derzeit noch, ob sie nicht auch noch untersagt werden.

Heute ist im gesamten Stadtgebiet mit temporären Verkehrssperren zu rechnen, warnte die Polizei schon am Freitag: "Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Teilnehmer trotz Untersagung zu einer Versammlung treffen, werden wieder ausreichend Polizisten im gesamten Wiener Stadtgebiet, insbesondere in der Wiener Innenstadt, im Einsatz sein", so Polizeisprecher Markus Dittrich.

Bei den im Vorfeld untersagten Demonstrationen handelt es sich um drei Versammlungen, die am Heldenplatz hätten stattfinden sollen und um einen geplanten "Spaziergang" rund um den Ring. Außerdem wurde eine Versammlung am Karlsplatz wegen Verfahrensfehlern zurückgewiesen. Man habe die Versammlungsfreiheit und das Ziel, das Infektionsrisiko zu lindern abgewogen – in diesen Fällen fiel die Entscheidung "in Anbetracht der vorliegenden und evidenten epidemiologischen Gefahren zugunsten des Gesundheitsschutzes aus", heißt es von der Wiener Landespolizeidirektion.