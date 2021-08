Stark betrunkener Mann verletzt Polizisten bei Festnahme

Am Samstag wurden um zwei Uhr morgens Polizeibeamte auf Tumulte zwischen zwei Gruppen am Maria-Theresien-Platz in der Wiener Innenstadt aufmerksam.

Ein Mann verhielt sich besonders aggressiv gegenüber den Polizisten und ging immer wieder in eine Kampfstellung. Der 22-Jährige beschimpfte die Anwesenden und Beamten. Bei der Förderung nach einem Ausweis versuchte er zu flüchten.

Beim Anhalten des kroatischen Staatsbürgers wehrte sich dieser und kam gemeinsam mit einem Polizisten zu Sturz. Am Boden schlug der stark alkoholisierte Mann auf den Beamten ein, der an der Hand verletzt wurde.

Der Kroate wurde festgenommen und hatte eine Alkoholisierung von 1,48 Promille. Der 26-jährige Polizist konnte wegen seiner Handverletzung seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Heuer bereits 350 verletzte Polizisten

Laut der Wiener Polizei werden Polizisten im täglichen Einsatzgeschehen immer wieder mit Gewalt konfrontiert und Ziel von Aggressionen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 392 Beamte verletzt, in diesem Jahr sind es bereits 350, die durch Gewalt verletzt wurden.

