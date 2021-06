Stark betrunkener Autofahrer kollidiert in Wien-Brigittenau mit Lichtmasten

Mit 2,08 Promille im Blut hat ein 32 Jahre alter Österreicher in der Nacht auf heute, Mittwoch, in Wien-Brigittenau einen schweren Unfall verursacht. Er fuhr mit seinem Pkw auf dem Handelskai in Fahrtrichtung Klosterneuburg.

Gegen 23.55 Uhr geriet das Auto laut derzeitigem Ermittlungsstand nach der Kreuzung mit der Innstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Lichtmasten, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

