Nach Eltern stritten auch Kinder: Polizeieinsatz auf Spielplatz in Wien-Favoriten

Auf einem Spielplatz in Wien-Favoriten sind die Emotionen am gestrigen Dienstag derart hochgekocht, dass schließlich die Polizei ausrücken musste: Zunächst stritten zwei Kinder, dann mischten sich deren Eltern ein - wobei es zu einer gefährlichen Drohung gekommen sein soll, wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtete.

Der Konflikt zwischen den Eltern artete dermaßen aus, dass der 68 Jahre alte Vater, ein deutscher Staatsangehöriger, der 30 Jahre alten Mutter des anderen Kindes damit drohte, ihr die Beine zu brechen und sie umzubringen. Der Mann wurde laut Polizei nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

Nach Tritt gegen Auto mit Umbringen bedroht

Auch in Ottakring führte ein verhältnismäßig banaler Grund zu einem wilden Disput zwischen zwei Männern und einem Polizeieinsatz. Dort reichte der angebliche Tritt eines 17-jährigen Österreichers gegen ein geparktes Fahrzeug aus, um mit einem 50-Jährigen in Streit zu geraten - wobei der 50-Jährige nicht der Eigentümer des betroffenen Autos war, wie es auf APA-Nachfrage hieß.

Dabei soll der 17-Jährige seinen Kontrahenten mit dem Umbringen bedroht haben. Bei einer Durchsuchung des jungen Mannes stellte die Polizei laut Aussendung eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Er wurde nach der Vernehmung ebenfalls auf freiem Fuß angezeigt.

