Stark alkoholisierter Mann drohte bei einem Drive-In mit Messer

Am Donnerstag, kurz vor 20 Uhr, kam es zur ersten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf.

Aus derzeit unbekannten Gründen hat ein 47-jähriger Tatverdächtiger einen 50-Jährigen mit einem Stanley-Messer attackiert. Der Mann konnte rasch von Beamten vorläufig festgenommen werden und die Tatwaffe wurde sichergestellt. Beide Männer waren betrunken.

Streit vor Drive-in

Einige Minuten später kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling. Die zwei Männer haben sich beim Drive-In eines Fast-Food-Restaurants gegenseitig verletzt.

Beim Streit zückte der 34-jährige Österreicher ein Messer und bedrohte den 20-jährigen Kontrahenten aus der Slowakei. Als die Polizei eintraf, ergab ein durchgeführter Alkotest beim mutmaßlichen Täter einen Wert von 2,1 Promille. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

