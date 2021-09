Laufender Feuerwehreinsatz nach Zimmerbrand in Wien-Mariahilf

In der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz. Laut Berufsfeuerwehr handelt es sich um einen Zimmerbrand in unmittelbarer Nähe des Apollokinos. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16 Uhr alarmiert und sind bereits vor Ort. Starker Rauch dringt derzeit aus dem Fenster eines Gebäudes.

Viel mehr könne man derzeit noch nicht sagen, etwa ob Personen verletzt wurden oder der Brand sich ausbreiten konnte.

Mehr in Kürze.