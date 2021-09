Parfums im Rollstuhl versteckt: 58-Jähriger nach Raub festgenommen

Ein 58-Jähriger soll laut Polizei mehrere Parfums in einem Geschäft am Praterstern in Wien-Leopoldstadt gestohlen haben.

Der Mann soll am Mittwochnachmittag die Produkte im Sitz seines Rollstuhls versteckt haben. Ein Ladendetektiv alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Pole, der sich in einer Justizanstalt befindet, mit zwölf weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht werden. Insgesamt liegt die Gesamtschadensumme im vierstelligen Bereich.

