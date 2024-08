Stammgäste "fühlten sich belästigt": Strache durfte nicht ins Techno-Café

Nächster Aufreger rund um einen Klubbesuch von Heinz-Christian Strache. Der ehemalige Vizekanzler (FPÖ), der bekanntlich über den Ibiza-Skandal stolperte, wurde laut eigener Aussage am Betreten des Wiener Techno-Cafés im Volksgarten Pavillon im ersten Bezirk gehindert.

Bereits im Dezember des Vorjahres waren Videos von Strache aufgetaucht, in denen er in einem Lokal eingeschlafen war. Als Securities ihn aufweckten, kam es zu einer Auseinandersetzung - laut der Gratiszeitung Heute zu einer handgreiflichen, was der Politiker allerdings dementierte.