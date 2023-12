Ex-Vizekanzler rastete in Szene-Club aus und ging auf Security los

Der Vorfall soll sich am Freitagabend nach einem Investoren-Event im Hotel Park Hyatt zugetragen haben. Nach der Besprechung ging es zum Feiern in den Club, dort soll Strache bis in den Morgen gefeiert haben.

