Stammersdorfer Heuriger bietet nun "G'spritzten to go" an

Das mag zwar stimmen. Insbesondere in Stammersdorf mausert sich der G'spritzte vom Winzerhof Leopold aber generationsübergreifend zum absoluten Renner. Bei Hans Fuchs im "Hauptpostamt" kann er gemeinsam mit diversen Leberkäse-Variationen, Burgern und Hot Dogs freitags, samstags und sonntags abgeholt werden. Bei Konstantin Valuch im "Stammersdorfer Wichtl" gibt's ihn ebenfalls. Und auch der örtliche Frisör "Haar Schneider" oder die Tischlerei Gorth verwöhnen ihre Kundschaft mit dem G'spritzten to go.

Komplizierte Vorschriften

Dass der Spritzwein nicht näher benannt ist - als Stammersdorfer oder Wiener G'spritzter etwa - habe übrigend mit der strengen heimischen Etikettenvorschrift zu tun. "Zwei Din-A-4-Seiten an Regeln mussten wir für die Beschriftung befolgen", sagt Klager. So sei etwa vorgeschrieben, dass die Weinsorte nicht auf dem Etikett stehen darf. Und auch die Herkunftsbezeichnung dürfe "nicht kleiner als Österreich" sein. "Wiener G'spritzter ging also nicht. Und ,Europäischer G'spritzter' wollten wir nicht drauf schreiben."

Erstehen kann man den nicht näher lokalisierten G'spritzten to go beim Winzerhof Leopold um 2,60 Euro pro 0,33-Liter-Flascherl. Zwölf gibt's zum Preis von zehn. Nähere Informationen zum Take-Away-Spritzer aus Stammersdorf gibt's unter www.klager.at.