Tourismus in Stammersdorf: "Wollen kein Event-Dorf werden"

Und diesen Rang möchte er Grinzing auch nicht ablaufen. Dennoch hat er sich mit seinem Weinbauverein vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, die Buschenschanken bei Wienern von der anderen Seiten der Donau ebenso wie bei Urlaubern bekannter zu machen.

Wienerlied-Frühling bis Advent beim Heurigen

Diesbezüglich war der Verein in den jüngsten Jahren äußerst aktiv: Die Stichworte zu den Veranstaltungen, die Leopold Klager im Vorfeld des Interviews gemacht hat, füllen dreiviertel eines A4-Zettels: Am 5. März fand etwa zum zweiten Mal das Fasching eingraben statt.

Von Mai bis Juni gibt es, ebenfalls zum zweiten Mal, den Wienerlied Frühling mit musikalischen Einlagen an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Betrieben. Und der Advent in Stammerdorf mit Glühwein und geschmückten Bäumen vor jeder Buschenschank sei so gut angekommen, dass sie es bestimmt wiederholen würden.

Zwei neue Events sind auch bereits durchgeplant: Zum einen das Jungweinstrassln Mitte April. Außerdem möchte Oliver Kaminek, vormals Tontechniker, seit 2011 Betreiber eines Bio-Hofs und Schriftführer des Weinbauvereins ist, ab heuer Kräuterführungen samt Weinverkostungen am Bisamberg anbieten.