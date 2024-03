Stadttempel: Erneut Schauplatz eines antisemitischen Vorfalls

Die Serie der antisemitischen Übergriffe in Wien reißt nicht ab: Nach dem Herabreißen einer Fahne für den jüdischen Fahne am "Campus der Religionen" am Freitag sollen in der Nacht auf Samstag zwei unbekannte Frauen versucht haben, die israelische Flagge des Stadttempels in der Seitenstettengasse herunterzureißen. Durch den Vorfall wurde die Flagge laut Auskunft der Polizei nicht beschädigt.