Attacke auf Israel-Fahne: Antisemitischer Angriff auf Wiener Stadttempel

Es stellt sich die Frage, warum eine der prominentesten Einrichtungen des jüdischen Lebens in Wien trotz der angespannten Lage in Nahost und der dadurch ausgelösten Anti-Israel-Proteste - auch in Wien - nicht beschützt wird. Laut Landespolizei wird der Stadttempel jedoch nur zu den Öffnungs- bzw. Gebetszeiten bewacht.

Auch der Samstagfrüh von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verkündete sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz des Bundesheeres scheint sich nicht auf den Stadttempel zu erstrecken. Bereits seit Freitag unterstützen Soldatinnen und Soldaten die Polizei bei der Bewachung jüdischer Einrichtungen, gab Tanner bekannt - und zwar angeblich rund um die Uhr.

Tempel war mehrfach Terror-Schauplatz

Der Stadttempel war in der Vergangenheit schon mehrfach Schauplatz von terroristischen Anschlägen. 1979 explodierte im Hof der Synagoge ein halbes Kilo Plastiksprengstoff, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Verantwortung für die Tat übernahm eine palästinensische Gruppe.