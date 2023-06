Stadtrat Hanke bietet Kika/Leiner-Mitarbeitern Ausbildungsprogramm an

„In Zeiten des Fachkräftemangels muss die Unterstützung arbeitsloser Personen bei einem beruflichen Neuanfang und persönlichen Aufstieg im Mittelpunkt stehen. Gerade weil viele Betriebe im öffentlichen und privaten Bereich dringend hochqualifizierte Arbeitskräfte benötigen, muss der Aus- und Weiterbildung Vorrang vor der reinen Vermittlung gegeben werden“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke angesichts des heutigen Runden Tisches zur Kika/Lainer-Insolvenz von Bundesminister Kocher. Wirtschaftsstadtrat Hanke stellt klar: „Die aktuelle Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage verlangt eine qualifizierende Arbeitsmarktpolitik.“

Aus diesem Grund bietet die Stadt Wien auch den Kika/Leiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterstützung an. „Allen, die einen beruflichen Neuanfang starten wollen, steht der waff mit seinem Programm Jobs PLUS Ausbildung als auch der Insolvenzstiftung Wien zur Verfügung“, so Hanke.

Waff und das AMS Wien bieten mit "Jobs Plus Ausbildung" Ausbildungen zur Fachkraft in Wachstumsbranchen wie etwa IT oder im Gesundheitsbereich. Betroffene finden hier mehr Informationen.