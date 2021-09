Stadtrat Hacker wurde nach Sturz eine Woche Bettruhe verordnet

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist bei einem Sturz am Wochenende am Rücken verletzt worden. Ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach war Hacker zuhause ausgerutscht und auf den Rücken gefallen. Im Krankenhaus wurden unter anderem Prellungen diagnostiziert. Der Politiker bekam den Berichten zufolge Schmerzmittel und eine Woche Bettruhe verordnet.