Josef "Joe" Taucher: Der heimliche Anwalt der Donaustadt

Naturfreund

Wer Taucher verstehen will, der muss den 22. Bezirk verstehen: Taucher – gemeinhin „Joe“ genannt – ist Donaustädter aus Leidenschaft. Donaustadt, das bedeutet: ein riesiges Wählerreservoir (bald leben dort so viele Menschen wie in Linz), Einfamilienhäuser mit Autos davor, Stadtentwicklungsgebiete, aussterbende Ortskerne, ein massiver Bedarf an Infrastruktur, Felder und unberührte Natur.

Seit den 1990ern lebt Taucher dort – auf Zutun seiner Frau, die hier Familie hat. Ursprünglich stammt der 54-Jährige aus der Steiermark, was man ab und zu hört. Nach Wien kam er, um Psychologie zu studieren. In der Donaustadt gibt es kaum ein Fleckchen, zu dem er keine Anekdote kennt.

Sein Wissen hat er aus seiner Zeit als Vize-Bezirkschef von 2006 bis 2012: „Ich war bei vielen Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen.“ Heißt: viele Stunden mit vielen Menschen, die viel zu erzählen haben.