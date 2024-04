Stadtplanung: Wenn die Bagger zweimal kommen

Schon damals stand eigentlich der „Wunsch nach mehr Grünflächen“ an oberster Stelle der Bürgeranliegen. Außer, dass ein paar in Beton gefasste Bäumchen und Kletterpflanzen gesetzt wurden, war dann aber von diesem „Grün“ wenig zu sehen. Vollends gepflanzt fühlten sich viele erst recht, als die damalige Bezirksvorsteherin noch meinte, das Platzl sei „nach den Wünschen der Bürger gestaltet worden“.

Pergola-Ungetüm

Was in Mariahilf der Stangenwald ist, war in der Leopoldstadt die gewaltige Pergola-Konstruktion, an der sich die Geister schieden – und damit sind wir am Wiener Praterstern. Auch dort mussten die Stadtplaner binnen weniger Jahre zweimal die Bagger auffahren lassen, weil sich das erhoffte Ergebnis beim ersten Versuch nicht und nicht in der Realität einstellen wollte.

Eigentlich sollte sich 2008, im Jahr der Fußball-EM, beim schmuddeligen Bahnhof Praterstern inklusive Vorplatz alles zum Besseren wenden. Für das Areal legte der renommierte Planer Boris Podrecca revolutionäre Maßstäbe an, schwebte ihm doch vor, der gesamten Fläche ein transparentes Membrandach überzustülpen. Das gewagte Projekt blieb aber, nicht untypisch für Österreich, „auf halben Wegen und halber Tat“ stecken, oder wie es Podrecca einmal ausdrückte: „Ein Coitus interruptus.“

Übrig blieben bloß ein kleines Vordach als Witterungsschutz bei den Haltestellen und eine mehr rätselhaft denn futuristisch anmutende Stangenpergola rund um das zentrale Tegetthoff-Denkmal. Ein Ungetüm, bestehend aus 29 Säulen, mit einer Länge von 330 Metern. Podrecca, der ursprünglich urbane Eleganz im Sinn hatte, distanzierte sich von der monströsen Konstruktion und stellte die Frage, ob da jemand nach Gewicht bezahlt worden sei. Apropos bezahlt: 30 Millionen Euro an Baukosten für sämtliche Freiflächen machte das Ganze aus. 30 Millionen, die gerade einmal für etwas mehr als zehn Jahre ausreichten!

Denn abgesehen vom optischen Pergola-Ärgernis, erwies sich der Platz im kargen Beton-Chic als nicht alltagstauglich in Zeiten von Sommerhitze und illegaler Migration; der Praterstern avancierte auch zu einem Hotspot der Kriminalität, eine Alkohol- und Waffenverbotszone musste eingerichtet werden. 2022 wurde schließlich der zweite Totalumbau abgeschlossen, der mehr Grünflächen, mehr Sitzgelegenheiten und mehr Licht brachte. Und aus der Pergola machte die Flex schließlich Altmetall. Kostenpunkt der Platz-Um-Umplanung: 7,2 Millionen Euro.