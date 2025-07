Stadtplanung: Wo ältere Menschen Hitzetage verbringen

In den nächsten Tagen steht Abkühlung bevor. Die Höchsttemperaturen sollen in Wien in den kommenden Tagen laut Prognose von Geosphere Austria nie über die 30-Grad-Marke klettern. Für viele eine Erleichterung, auch für ältere Menschen. Sie trifft Hitze in der Stadt schließlich besonders hart.

Die Gründe dafür sind laut Hilfswerk Österreich vielseitig. „Mit dem Alter lässt etwa das Durstgefühl nach, der Stoffwechsel verlangsamt sich und die Schweißproduktion nimmt ab“, heißt es dort. All das führe dazu, dass sich der Körper nicht mehr so gut an die hohen Temperaturen anpassen kann. Chronische Krankheiten sowie die Einnahme verschiedener Medikamente kommen noch dazu.

Und die Bevölkerung wird in den österreichischen Städten tendenziell immer älter. Grund genug für die Universität für Bodenkultur (BOKU), eine Studie darüber zu machen, wie Senioren auf sommerliche Hitze reagieren und welche Rolle städtische Grünflächen dabei spielen.