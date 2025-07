KURIER Leben: Welche Auswirkungen hat Hitze auf das Herz-Kreislauf-System?

Lukas FIEDLER: Die Körpertemperatur konstant zu halten ist für den Körper eine große Aufgabe. Und zwar in beide Richtungen, sowohl gegenüber Kälte als auch gegenüber Hitze. Bei Hitze wird über die Erweiterung der Blutgefäße versucht die Hautdurchblutung zu erhöhen, damit Wärme an die Luft abgegeben werden kann. Das funktioniert nur dann, wenn ein gewisser Temperaturunterschied gegeben ist – je größer, desto besser. Bereits ab Temperaturen über 25 Grad Celsius wird der Unterschied zwischen dem Körperinneren mit etwa 37 Grad Celsius und der Umgebung immer geringer, sodass es sehr schwer wird für den Körper, Wärme abzugeben. Man weiß aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass, wenn die Temperaturen über 30 Grad Celsius gehen, die medizinischen Notfälle in der Kardiologie messbar zunehmen – und zwar mit jedem Grad mehr. Dazu kommt: Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schwieriger ist es für den Körper Hitze abzugeben. Da reichen dann auch viel niedrigere Temperaturen, dass es zu Problemen kommen kann.

Welche Menschen sind besonders gefährdet, dass der Temperaturausgleich nicht gut gelingt?

Primär haben ältere und chronisch erkrankte Menschen ein höheres Risiko für Herzprobleme aufgrund von Hitze. Das kommt einerseits daher, dass ja ältere Menschen Durst nicht mehr so gut spüren und eigentlich chronisch zu wenig trinken. Hinzu kommt, dass viele Menschen mit Erkrankungen, insbesondere Herzpatienten Medikamente einnehmen, die eine entwässernde Wirkung haben, sogenannte Diuretika oder ACE-Hemmer. Die Medikamente braucht es, damit das Herz entlastet wird. Diese Substanzgruppe beeinflusst den Flüssigkeitshaushalt so, dass sie in Kombination mit starkem Schwitzen auch zu einer Dehydrierung führen kann, also zu einem Wasserverlustsyndrom. Zudem kommt es zu einer Elektrolytverschiebung. Der Körper wird stärker entsalzt, wodurch der Blutdruck sinkt. Das ist an sich gut, aber wenn es überschießend ist, weil man sehr viel schwitzt, kann es auch so weit führen, dass es zum Beispiel zu einem Kreislaufkollaps kommt. Auch die Einnahme sogenannter Betablocker muss möglicherweise angepasst werden – sie senken unter anderem den Blutdruck und verlangsamen die Herzfrequenz, um das Herz zu entlasten.

Müssen Menschen, die Herzmedikamente nehmen, ihre Dosierung in den Sommermonaten anpassen?

Ja. Wir sehen immer öfter, dass Patienten, sowohl Blutdruckpatienten als auch Herzschwäche-Patienten, die diese Medikamente brauchen, im Sommer immer wieder Einstellungsprobleme bekommen. Oft haben sie im Sommer einen sehr niedrigen Blutdruck, weil sie einfach mehr schwitzen und dann mehr Flüssigkeit verlieren. Und im Winter ist es umgekehrt, dass wir dann eher einen höheren Blutdruck sehen und ein bisschen mehr Entwässerung brauchen, weil eben dieses Schwitzen nicht so stark ist. „Deshalb ist es besonders wichtig, dass Herzpatienten, die eine sehr genaue Einstellung ihrer Behandlung benötigen, um ein gutes Leben führen zu können, auch in diesen Monaten regelmäßig ihren Arzt aufsuchen. So kann die Feineinstellung rechtzeitig erfolgen, bevor es zu ernsten Problemen kommt, etwa einem Bewusstseinsverlust, der zu Stürzen und Verletzungen führen könnte. Richtige Warnsignale wären beispielsweise Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder Herzstolpern. Tritt das auf, braucht man nicht zu warten, bis es noch schlechter wird. Da kann man beim Hausarzt nachfragen, ob man nicht etwas adaptieren soll.