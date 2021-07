Stadtbild: Fiaker rüsten sich für den Protest

Für viele Fiaker ist die Verlegung keine Option. "Das wäre eine Katastrophe", meint etwa Kutscher Gerry, der seit sieben Jahren Fiaker ist und hauptsächlich am Michaelerplatz steht. "Unser Geschäft funktioniert nur, wenn wir gesehen werden."

Fiaker-Unterstützer Werner Kaizer stellt deshalb klar: "Sollte der Plan so durchgehen, bleibt uns keine andere Wahl, als zu protestieren." Geplant sei eine Demonstration rund um das Rathaus mit bis zu 200 Pferden. Dazu würden sie Fiaker- und Pferdefreunde aus ganz Österreich einladen.

Denn es reicht, meint Wiens größter Fiaker-Unternehmer Johann Paul: Seit Jahren, würden sich die Rahmenbedingungen für die Kutscher verschlechtern: "Dabei tun wir so viel für die Stadt, für den Tourismus." Lady Di und Prince Charles hat das Unternehmen Paul in den 80er-Jahren durch Wien geführt. Auch in Hollywood-Produktionen hatten seine Kutschen einen Auftritt. Ebenso in Falcos Hit "Amadeus". "Und wissen Sie, wie viele Urlauber heute das Handy zücken, sobald wir vorbeifahren?", sagt Johann Paul – und dennoch würden sie seit Jahren schikaniert, beschnitten und verräumt werden.