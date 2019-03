"Fiakergipfel": Werden die Pferde vom Michalerplatz verbannt?

Aus dem Büro der Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou heißt es: „Das war noch nicht der Ort für Entscheidungen, sondern das erste Treffen, bei dem alle Beteiligten zusammengetroffen sind. Davon wird es noch viele weitere geben. Wir sind guter Dinge, eine gemeinsame Lösung zu finden.“

In der Bezirksvorstehung der Inneren Stadt möchte man noch keine Stellungnahme abgeben: Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen werden sie in den zuständigen Ausschüssen und Kommissionen behandelt, welche das letzte Wort dazu haben.

Für Pater Erhard Rauch von der Pfarre St. Michael ist klar, dass etwas getan werden muss: „Aktuell ist der Platz eine Zumutung für die Wiener und Touristen. Aktuell sammelt sich vor der Kirche der Urin der Fiakerpferde, das ist eine Katastrope.“ Er sieht die Diskussionen erst am Beginn: „Es liegen jetzt einmal alle Argumente am Tisch, Nun ist die Politik am Zug einen Kompromiss zu finden.“