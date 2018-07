Initiative möchte Michaelerplatz neu gestalten

Fertiges Konzept gibt es noch keines. Die Initiative fordert nun die Bewohnerinnen und Bewohner auf, ihre Ideen einzubringen. Auf der Homepage michaelerplatz.at können sie das ab sofort tun. Ein paar Vorschläge haben die Anrainer aber bereits: Eine einheitliche Ebene würde dem Platz helfen, meinten sie. Sowie ein anderer Bodenbelag. Und auch dem Verkehrsaufkommen stehen sie kritisch gegenüber.

Pater Rauch wünscht sich zudem einen richtigen Kirchenvorplatz. „Wir haben derzeit so wenige Hochzeiten bei uns, weil vor der Kirche einfach kein Platz ist“, sagt er. Und weil der Platz abschüssig ist und sich im Laufe des Tages der Dreck, das Abwasser, der Unrat der Pferde vor der Kirche sammeln würde.

Apropos sammeln. Ideen sammeln werde man nun drei, vier Monaten lang. Im Anschluss will die Initiative einen Vorschlag professionell ausarbeiten lassen. Dieser soll dann den entscheidenden Stellen vorgelegt werden. Wann genau, darüber hielten sich die Anrainer noch bedeckt. Wer die Kosten tragen soll, das komme darauf an, was genau geändert werde. Wolfgang Spitzy denkt an eine Aufteilung zwischen Anrainern und öffentlicher Hand - ähnlich wie bei der Herrengasse.

Im Büro der Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) begrüßt man dieses Vorgehen. Man habe ja schon bei der Herrengasse gut miteinander kooperiert.

Im Büro von Bezirksvorsteher Markus Figl ( ÖVP) steht man dem Projekt verhaltener gegenüber: „Für solche Themen gibt es Ausschüsse und Kommissionen. Da kann die Initiative aber gerne vorstellig werden.“

Die Homepage der Initiative finden Sie hier.