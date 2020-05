Stadtadler wollen Sprungschanze in Wien

Beflügelt durch die Erfolge von „Flachländer“ Thomas Diethart hoffen die „Wiener Stadtadler“ nun auf die Erfüllung eines lang gehegten Traums: Die Skispringer wünschen sich einen Schanzenkomplex – eine 15-, eine 30- sowie eine 60-Meter-Schanze – in der Nähe der Hohe-Wand-Wiese. Für die Finanzierung des „vier bis fünf Millionen Euro“ teuren Projekts wäre die Unterstützung der Stadt Wien nötig.

Zurzeit müssen die 7- bis 20-jährigen Stadtadler zum wöchentlichen Training in der Steiermark, in Kärnten, Salzburg oder OÖ 400 Kilometer und mehr zurücklegen. Der Aufwand ist zwar nicht vergeblich, wie Erfolge bei der Kinder-Vierschanzen-Tournee oder beim Europäischen Olympischen Jugendfestival beweisen. Der 17-jährige Mario Mendel – zuletzt Vorspringer in Bischofshofen – klopft sogar bereits an der Tür zum Skisprung-Nationalteam.