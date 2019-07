Stadt will Gasheizungen aus Neubau-Wohnungen verbannen

Zur praktischen Umsetzung werden bis Mitte 2020 in allen Bezirken sogenannte Klimaschutzgebiete festgelegt. Gestartet wird in der Leopoldstadt, Landstraße, Neubau und Ottakring. In diesen Zonen dürfen Neubauten nicht mehr mit fossilen Energieträgern beheizt werden. Bei den rund 20 Prozent an Wohneinheiten, die noch ausgenommen sind, fehlt er derzeit am Standort schlichtweg noch an geeigneten Alternativen.

Allzu massiv ist der Einschnitt allerdings nicht: Schon jetzt werden 50 bis 90 Prozent der pro Jahr errichteten Wohnbauten an die Fernwärme angeschlossen, sagt Bernd Vogl, Leiter der MA 20 (Energieplanung). Die enormen Schwankungen hängen mit dem Gaspreis zusammen.

Grüne Fernwärme

Wobei Fernwärme in ihrer jetzigen Form ökologisch auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Stammt doch ein beträchtlicher Teil davon aus Kraftwerken, in denen erst recht Gas verbrannt wird. „Es laufen aber bereits Projekte, um die Fernwärme grüner zu machen“, sagt Vogl.