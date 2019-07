Klimaschutz: Der mühsame Abschied vom Gas

Eine der Folgen ist, dass die Rolle der Fernwärme in Wien in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. In Sachen Klimaschutz steckt jedoch der Teufel im Detail: Denn der überwiegende Teil der Fernwärme in Wien stammt letztlich aus der Verbrennung von Gas. Entweder direkt oder als Abwärme, die bei der Erzeugung von Strom in Gaskraftwerken entsteht (siehe Grafik).