Stadt Wien wird UVP-Pflicht für Kahlenberg-Seilbahn prüfen

Der Antrag auf Feststellung einer Pflicht zu einer möglichen Umweltverträglichkeitsprüfung sei bereits vergangene Woche eingebracht worden, hieß es in der Mitteilung. "Es ist gut, dass die Frage der UVP-Pflicht nun rasch geklärt wird. Dadurch wird die größtmögliche Rechtssicherheit für alle weiteren Verfahren gewährleistet", wurde Dejaco zitiert. Man werde zeigen, dass die Seilbahn ein umweltverträgliches und nachhaltiges Projekt sei, so sein Tenor. Die Stadt Wien hat nun sechs Wochen Zeit, zu entscheiden, ob ein UVP-Verfahren eingeleitet werden muss.

Verbleibende Ungewissheiten ausräumen

In der Vergangenheit schloss Dejaco einen solchen Antrag zur Feststellung der Pflicht stets aus. Er argumentierte damit, dass der Flächenverbrauch der Stadtseilbahn zu gering für eine UVP sei. "Was die UVP-Novelle betrifft, gibt es zudem eine Übergangsregelung, aufgrund derer die wesentlichen Gesetzesänderungen in unserem Fall nicht anwendbar sind", sagte Dejaco der APA im April. Dieser Standpunkt gelte nach wie vor, hieß es in dem Statement. Es könnten nun aber verbleibende Ungewissheiten "endgültig ausgeräumt werden", wurde betont. Ein Sprecher Dejacos erklärte am Mittwoch gegenüber der APA, das Feststellungsverfahren habe jedenfalls nun "oberste Priorität".

