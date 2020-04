Stadt Wien will Fischerhütten an der Donau räumen

Der Streit zwischen den renitenten Daubelfischern an der Donau und der Stadt Wien hat seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Weil die Fischer ihre Hütten im Nationalpark partout nicht an den Forstbetrieb ( MA49) übergeben wollen, greift der nun hart durch. Fünf Parteien sollen gerichtlich gezwungen werden, ihre Hütten zu räumen.

Dabei hatte es Anfang des Jahres noch so ausgesehen als könnten sich die Daubelfischer (benannt nach den viereckigen Daubelnetzen, die sie im Fluss versenken) und die Stadt am Verhandlungstisch einigen. "Wir wollten den Fischern wirklich entgegenkommen", versichert Forstdirektor Andreas Januskovecz. Sowohl was deren Investitionen als auch die Kündigungsbedingungen betrifft, habe man Kompromissvorschläge gemacht.