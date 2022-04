Stadt Wien unterstützt Alleinerziehende bei Energiekosten

SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig kündigte es heute Früh auf Twitter an: Die Wiener Stadtregierung hat sich im Regierungsprogramm dazu bekannt, Alleinerziehende besonders zu unterstützen, da sie zu jenen Gruppen gehören, die am stärksten von Armut betroffen sind. Darum wird in der heutigen Sitzung des Wiener Landtages - neben der allgemeinen Energiekostenunterstützung - eine zusätzliche Unterstützung für Alleinerziehende in Höhe von 100 Euro beschlossen.

Die erhöhten Energiekosten stellen laut einer Aussendung der Stadt für diese Haushalte eine besondere Belastung dar. Um diese Zielgruppe zusätzlich zu entlasten, sollen Alleinerziehende im Anspruchskreis der Wiener Energiekostenpauschale einen Zuschlag in der Höhe von 100 Euro erhalten. Jene Alleinerziehenden, die entweder Wohnbeihilfe, Mindestsicherung, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder eine Ausgleichszulage beziehen, erhalten somit insgesamt eine Unterstützung von 300 Euro zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten. Die Auszahlung der zusätzlichen Unterstützung ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Rund zwei Millionen Euro in Hand genommen

Jene Alleinerziehenden, die eine Wohnbeihilfe oder eine Mindestsicherung beziehen, müssen die zusätzliche Unterstützung nicht beantragen, sondern halten sie automatisch. Jene Alleinerziehende, die eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung oder eine Ausgleichszulage erhalten, können die zusätzliche Unterstützung bei der Stadt Wien beantragen.



Von der Wiener Energiekostenpauschale - eine rasche finanzielle Unterstützung in Höhe von 200 Euro für besonders betroffene Wienerinnen und Wiener - profitieren rund 260.000 Personen. Sie wird einmalig und unabhängig von der Energieform sowie ohne Antrag ausgeschüttet. Alleine im Bereich der Wohnbeihilfe und Mindestsicherung werden über 65.000 Kinder erreicht, davon 26.000 in Alleinerziehenden-Haushalten. Ihre alleinerziehenden Elternteile erhalten nun auch eine weitere Unterstützung. Die Kosten der zusätzlichen Energiekosten-Unterstützung für Alleinerziehende betragen rund zwei Millionen Euro.