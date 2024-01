Stadt Wien und Polizei planen Radar-Offensive gegen Roadrunner

Die aktuelle Bilanz aus 2023 zeigt: Im letzten Jahr wurden mehr als 26.600 Anzeigen wegen Schnellfahrens ausgestellt, in 154 Fällen wurde der Führerschein entzogen. Im Zuge der Schwerpunktkontrollen wurden mehr als 150 auffällige Fahrzeuge untersucht und bei 55 Autos, also bei über einem Drittel der Fahrzeuge, führte die technische Untersuchung gar zu einer Abnahme des Kennzeichens. Zudem hagelte es im Rahmen der Schwerpunktkontrollen über 1.400 Anzeigen, in 244 Fällen wurde ein Schnellrichter beigezogen, der unmittelbar vor Ort das Strafmaß aussprach.

Radarüberwachung auf beliebten Raser-Strecken in Wien

Als weitere Maßnahme sollen nun die Radarkontrollen verstärkt werden. Die Idee ist, mit den durch die Stadt Wien angeschafften Radarboxen auch das Gemeindestraßennetz, im Besonderen die Hauptstraßen A, einer effektiveren Radarkontrolle zu unterziehen. Denn: Das Bundesministerium für Inneres – das für den Großteil der österreichweiten Radarboxen verantwortlich ist - legt den Fokus auf die Überwachung von Bundesstraßen. Die neuen, zusätzlichen Radarboxen dagegen sollen vor allem auf Wiener Gemeindestraßen – insbesondere beliebten Raser-Strecken in der Stadt – zum Einsatz kommen.

Neben den Schauplätzen der Roadrunner-Szene etwa auf der B17 Triester Straße und B221 Gürtel betrifft das etwa die Laaer-Berg-Straße als Zufahrtsstraße zur Filmteichstraße, die Grinzinger Straße, Höhenstraße und Himmelstraße als Zufahrten zum Parkplatz am Kahlenberg, die Heiligenstädter Straße sowie den Ring, wo gerne spontane Straßenrennen veranstaltet werden.

Zum Ziel der verstärkten Überwachung der notorischen Raser werden seitens der Stadt Wien in den kommenden Jahren Radarkästen sowie zusätzliche Kameras – mit einem Gesamtwert von bis zu 3 Mio. Euro - beschafft und in weiterer Folge der Landespolizeidirektion Wien zur Verfügung gestellt. In Kürze soll eine Ausschreibung starten und eine Rahmenvereinbarung über bis zu 40 Kameras abgeschlossen werden. Der Beschluss dazu steht nächste Woche auf der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses.

Forderungs-Katalog der Stadt Wien gegen Extrem-Raser an Bund

Eine konsequentere Überwachung der beliebten Raser-Hotspots in Wien ist ein weiterer zentraler Baustein im Kampf gegen die Roadrunner-Szene in Wien. Für Sima ist aber klar: Es müssen weitere Schritte gesetzt werden – und zwar auf Bundesebene. Im letzten Jahr fand auf Einladung der Mobilitätsstadträtin erstmals eine Anti-Raser-Enquete in Wien statt. Aus dem intensiven Austausch mit zahlreichen Expert*innen ist ein Forderungskatalog der Stadt Wien an die Bundesebene hervorgegangen. Die Stadt fordert vom Bund u.a.:

Schaffung eines Straftatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ nach Vorbild des §315d im deutschen Strafgesetzbuch. Die bloße Teilnahme an illegalen Rennen soll wie in Deutschland demnach bereits zu einer 2-jährigen Haftstrafe führen.

Standardmäßige Auslesung der elektronischen Fahrzeugdaten bei gerichtlicher Strafverfolgung – so konnten in Deutschland viele Straßenrennen-Teilnehmer überführt werden, weil diese Daten viel aussagekräftiger sind als eine herkömmliche Rekonstruierung des Unfallhergangs

Verpflichtende Installation von Geschwindigkeitsbegrenzern auf Kosten der Zulassungsbesitzer bei Fällen von Extrem-Rasen

Ein bundesweit einheitliches Verwaltungsstrafregister, um Wiederholungstäter über die Grenzen der Bundesländer hinweg zu identifizieren und dadurch stringente Verwaltungsstrafverfahren führen zu können. Ohne ein solches wissen die Bundesländer nichts von den Vergehen in anderen Bundesländern.

